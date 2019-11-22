Пекин, , 11:49 — REGNUM Власти Китая сделали строгое представление Соединенным Штатам в связи с проходом американских кораблей в районе спорных островов в Южно-Китайском море. Об этом 22 ноября заявил глава МИД КНР Гэн Шуан.

По его словам, 20 ноября корабль ВМС США Gabrielle Giffords без получения разрешения правительства КНР вошел в воды китайских островов Наньша. На следующий день эсминец Wayne Meyer вошел в территориальные воды китайских островов Сиша.

«Мы осуждаем это, сделали строгое представление американской стороне и выразили ей свой протест», — сказал на брифинге Шуан.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в командовании Седьмого флота США отметили, что Вашингтон посылает свои боевые корабли к берегам Китая для того, чтобы «поддерживать концепцию свободного Индо-Тихоокеанского региона», а также для соблюдения международных правил судоходства.

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