Киев, , 11:50 — REGNUM Правительство Украины должно изменить методику подсчёта прожиточного минимума и внести соответствующие правки в бюджет страны. Такое решение вынес Окружной административный суд Киева, сообщили в пресс-службе суда.

Правительство Украины установило прожиточный минимум на 2019 год без учёта результатов научно-общественной экспертизы сформированных наборов продуктов питания, продовольственных продуктов и услуг. Это противоречит действующему законодательству, считают в суде.

Соответственно, незаконным является разработка и принятие закона «О государственном бюджете Украины на 2019 год», поскольку многие параметры бюджета привязаны к размену прожиточного минимума.

«После решения суда правительство будет обязано пересчитать весь госбюджет Украины на текущий год», — рассказал эксперт Станислав Батрин.

Напомним, в данный момент месячный прожиточный минимум на Украине составляет 1936 грн или $80. С первого декабря его размер повысится до $83,8.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заведующая отделом государственных финансов экспертно-аналитического центра Growford Institute Татьяна Богдан рассказала, что бюджет Украины находится в плачевном состоянии и отягощён непомерными долгами.

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