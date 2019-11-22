Москва, , 11:46 — REGNUM Ситуация, которая сложилась в Южно-Китайском море, очень напряжённая и из-за провокаций США может обернуться самыми непредсказуемыми последствиями, считает руководитель центра изучения Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании, член учёного совета Института востоковедения РАН Дмитрий Мосяков. Об этом он заявил 22 ноября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя очередную провокацию американских эсминцев в Южно-Китайском море, которые прошли в непосредственной близости от ряда китайских островов.

«В Южно-Китайском море Китай сначала захватил группу рифов, а потом превратил их в полноценные острова, на которых он расположил целый ряд элементов военной инфраструктуры и рассматривает их как важный компонент своей обороны, — призвал не забывать Мосяков. — Кроме того, Китай заявил, что это полноценные острова и что они должны получить все те права, которые имеют острова в рамках Конвенции по морскому праву 1982 года. В свою очередь США заявили, что это абсолютно незаконно и что они не признают за тем, что сделал Китай, статуса островов и игнорируют все те запреты, которые вводит в их акватории. США объявили себя глобальным борцом за свободу судоходства. И это движение эсминцев через запретные воды — демонстрационный акт и очередное непризнание того, что эти рифы превратились в острова».

Кроме того, как подчеркнул Мосяков, со стороны США это непризнание прав Китая устанавливать определённый режим судоходства на этих территориях. По мнению востоковеда, здесь возникает серьёзная проблема соперничества, которая очень опасна в американо-китайском противостоянии. Американские корабли, по словам Мосякова, проходят там под дулами китайских пушек, и всегда может произойти какая-то случайность — ситуация на грани войны, а стало быть, может начаться серьёзный конфликт с непредсказуемыми последствиями.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам официального представителя КНР Ли Хуаминя, проход американских кораблей вблизи спорных островов в Южно-Китайском море Пекин расценивает как рискованные и провокационные действия. По его словам, 20 и 21 ноября два американских военных корабля, в том числе эсминец «Уэйн Мейер», прошли вблизи архипелага Спратли (Наньша) и Парасельских островов (Сиша). Подобные операции, как полагают в Пекине, сеют смуту и вызывают волнения.

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