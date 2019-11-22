Москва, 22 ноября 2019, 11:46 — REGNUM Ситуация, которая сложилась в Южно-Китайском море, очень напряжённая и из-за провокаций США может обернуться самыми непредсказуемыми последствиями, считает руководитель центра изучения Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании, член учёного совета Института востоковедения РАН Дмитрий Мосяков. Об этом он заявил 22 ноября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя очередную провокацию американских эсминцев в Южно-Китайском море, которые прошли в непосредственной близости от ряда китайских островов.
Кроме того, как подчеркнул Мосяков, со стороны США это непризнание прав Китая устанавливать определённый режим судоходства на этих территориях. По мнению востоковеда, здесь возникает серьёзная проблема соперничества, которая очень опасна в американо-китайском противостоянии. Американские корабли, по словам Мосякова, проходят там под дулами китайских пушек, и всегда может произойти какая-то случайность — ситуация на грани войны, а стало быть, может начаться серьёзный конфликт с непредсказуемыми последствиями.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам официального представителя КНР Ли Хуаминя, проход американских кораблей вблизи спорных островов в Южно-Китайском море Пекин расценивает как рискованные и провокационные действия. По его словам, 20 и 21 ноября два американских военных корабля, в том числе эсминец «Уэйн Мейер», прошли вблизи архипелага Спратли (Наньша) и Парасельских островов (Сиша). Подобные операции, как полагают в Пекине, сеют смуту и вызывают волнения.
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