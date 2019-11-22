Варшава, , 13:40 — REGNUM Вечером 21 ноября в Сейме были утверждены кандидатуры новых судей Конституционного суда Польши. Об этом сообщает польское новостное Polskie Radio.

Новоизбранными судьями стали Кристина Павлович, Станислав Петрович и Якуб Стелина. За кандидатуру первой проголосовали 230 депутатов Сейма, против были 213 депутатов; за кандидатуру второго проголосовали 230, против были 218; а за третьего отдали свои голоса 233 депутата, 209 были против, 8 воздержались от голосования.

Теперь в соответствии с действующими правилами новоизбранные судьи в течение 30 дней должны принести присягу президенту Польши.