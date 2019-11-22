Тбилиси, , 11:30 — REGNUM Блокировать государственные учреждения никто не сможет, и реакция на такие действия будет соответствующей и строгой. Об этом заявил председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе, который прокомментировал развернувшиеся с утра 22 ноября по всей стране акции, в ходе которых оппозиция пытается навесить замки на здания различных учреждений и офисов депутатов.

По словам председателя парламента, нынешняя власть уважает мнение и решение каждого гражданина и намеревается провести парламентские выборы 2020 года в демократичной и прозрачной обстановке. Он призвал оппозицию прекратить блокирование государственных институтов и пояснил, что это выходит за рамки закона «О собраниях и манифестациях».

« Хочу заявить той деструктивной части оппозиции, которая намервается блокировать государственные институты, что ничего заблокировать они не смогут. Это выходит за рамки мирного протеста, и государство будет строго реагировать на все подобные действия», — заявил спикер.

Он сообщил, что парламент Грузии продолжит работу в обычном режиме.

Акции протеста в Грузии начались 14 ноября, после того, как парламент провалил проект поправок в Конституцию, предусматривающий проведение выборов 2020 года по пропорциональной системе и с нулевым барьером. Причиной непринятия поправок оказался «бунт» мажоритариев и отказ от голосования за проект, который в 2020 году лишил бы их возможности вновь оказаться в парламенте. 18 ноября, после того, как митингующие заблокировали все входы в парламент и помешали возобновлению работы законодательного органа, полиция и спецназ с применением спецсредств разогнали участников акции, освободили входы в парламент и открыли движение по проспекту Руставели. В ходе разгона акции были задержаны 37 человек, которые обвиняются в хулиганстве и неподчинении законным требованиям полиции.

Планы по навешиванию замков и блокированию всех госучреждений оппозиция согласовала на встрече в офисе Лейбористской партии, которую провела после разгона акции у здания парламента Грузии. Масштабная акция протеста назначена лидерами оппозиции на 25 ноября.