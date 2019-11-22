Тбилиси, , 11:27 — REGNUM С начала текущего года Францию буквально наводнили граждане Грузии, которые в рамках безвизового режима приехали сюда, чтобы попросить убежища, но 97% соискателей в этой просьбе было отказано. По информации МВД Грузии, об этом заявил министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер на встрече с грузинским коллегой Вахтангом Гомелаури. Министр внутренних дел Грузии находится с визитом в Париже.

«В первые месяцы этого года Грузия была на первом месте по числу соискателей убежища. Это была аномалия, потому что Грузия признана Францией как безопасная страна, и мы знаем, что Грузия — современное и развитое государство, которое предлагает своим гражданам качественные услуги по доступной цене, примерно с теми же обязательствами, что и во Франции. С начала года было зафиксировано очень много заявок от грузин на получение убежища, но в 97% им было отказано», — заявил министр.

По его же информации, в последние месяцы отмечается сокращение числа соискателей убежища из Грузии примерно на 50%.

Кристоф Кастанер предупредил всех грузин, что во Франции будут очень строги ко всем соискателям убежища и предложат его лишь тем, кто этого действительно заслуживает.