Тбилиси, 22 ноября 2019, 11:27 — REGNUM С начала текущего года Францию буквально наводнили граждане Грузии, которые в рамках безвизового режима приехали сюда, чтобы попросить убежища, но 97% соискателей в этой просьбе было отказано. По информации МВД Грузии, об этом заявил министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер на встрече с грузинским коллегой Вахтангом Гомелаури. Министр внутренних дел Грузии находится с визитом в Париже.
По его же информации, в последние месяцы отмечается сокращение числа соискателей убежища из Грузии примерно на 50%.
Кристоф Кастанер предупредил всех грузин, что во Франции будут очень строги ко всем соискателям убежища и предложат его лишь тем, кто этого действительно заслуживает.