Париж, , 11:26 — REGNUM Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури находится с визитом во Франции. Министр встретился с коллегой Кристофом Кастанером, после чего глава глава МВД Франции дал журналистам комментарий по итогам встречи. Об этом 22 ноября сообщает Первый канал Грузинского телевидения.

Вахтанг Гомелаури и Кристов Кастанер

По словам Кастанера, министры обсудили вопросы борьбы с незаконной миграцией и преступностью. Глава МВД Франции отметил, что Париж будет строго рассматривать все запросы грузин на получения убежища во Франции.

«В первый месяц этого года во Франции Грузия была на первом месте по количеству соискателей убежища, это было аномалией», — заявил Кристоф Кастанер.

«Мы обсудили с грузинской стороной введение отдельных механизмов контроля, в том числе в аэропортах. Мы выразили желание укреплять сотрудничество в борьбе с организованной преступностью. Я хотел бы подчеркнуть наши достижения и поблагодарить моего грузинского коллегу за высококачественное сотрудничество.

Министр отметил успехи сотрудничества с Грузией в борьбе с организованной преступностью и поблагодарить своего грузинского коллегу за высококачественное взаимодействие.

«Мы приветствуем присутствие трех грузинских сотрудников правоохранительных органов в Париже, к которым присоединятся еще два связующих офицера», — сказал министр внутренних дел Франции.