Вильнюс, 22 ноября 2019, 11:33 — REGNUM 22 ноября в Вильнюсе в Литве началась церемония повторного захоронения участников Польского восстания 1863−1864 гг. Об этом сообщает польское новостное агентство Polskie Radio.
В мероприятии принимают участие президент Польши Анджей Дуда, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и политики из Литвы, Белоруссии, Украины и Латвии.
В 12:00 начнётся месса погибшим в восстании в Кафедральном соборе Вильнюса.
Останки участников восстания будут перезахоронены в специально построенной для них часовне-пантеоне в вильнюсском некрополе «Расу».