Загреб, , 11:24 — REGNUM Вице-спикер парламента Индонезии Мухаймин Искандар пригласил европейские страны инвестировать в государство, чтобы помочь сократить выбросы углекислого газа во всем мире, сообщает Antara.

Приглашение было передано на форуме фракции Европейской народной партии в Загребе (Хорватия).

Индонезия привержена сокращению выбросов углекислого газа на 29% к 2030 году, прилагая усилия по продвижению биотоплива.

По словам вице-спикера, транспортный сектор может внести свой вклад в преодоление роста выбросов углекислого газа во всем мире.

«В 2020 году я почти уверен, что мы сможем прекратить импорт дизельного топлива», — отметил Мухаймин Искандар.

Несмотря на усилия по сокращению потребления ископаемого топлива, лесные пожары делают Индонезию в настоящее время 12-м крупнейшим источником мировых выбросов. Основными источниками выбросов также являются Китай, США, Индия, Япония, Германия, Иран, Саудовская Аравия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезии Джоко Видодо обсудил расширение экономического сотрудничества с Японией, включая подготовку «сводного закона» для решения проблем, препятствующих инвестициям.

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