Москва, , 11:19 — REGNUM Заявления, сделанные начальника штаба обороны Великобритании Николасом Картером о пребывании Соединённого Королевства в состоянии кибервойны с Россией, следует рассматривать в контексте развернутой правительством Великобритании масштабной антироссийской пропагандистской кампании. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов.

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Он напомнил, что подобные высказывания звучат из уст генерала уже не первый раз, что вызывает у Москвы обеспокоенность.

«Высказывания генерала Картера — это очередная попытка донести до британской общественности лукавую и вместе с тем крайне опасную мысль, будто бы проводимая Россией политика может привести к вооружённой конфронтации с Великобританией», — цитирует РИА Новости слова представителя российского внешнеполитического ведомства.

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Как сообщало ИА REGNUM, начальник Штаба обороны Соединённого Королевства Николас Картер в интервью The Daily Telegraph заявил, что Великобритании приходится постоянно находиться в состоянии войны из-за кибератак из России и Китая. Он также высказал мнение, что РФ «представляет собой более серьёзную угрозу, чем пять лет назад».

В связи с такими заявлениями посольство РФ направило ноту в британский МИД, потребовав объяснений, действительно ли Картер говорил от лица Британии?

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