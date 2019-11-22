Тбилиси, , 11:11 — REGNUM В Аджарской автономной республике с утра проходит акция активистов «Национального движения», которые пытаются навесить замок на вход в здание Верховного совета автономии.

Информацию с места событий передает телекомпания «Рустави-2», которая сообщает, что у здания Верховного совета Аджарии в поселке Чакви проходят две противоположные акции. Действиям «Национального движения» пытаются оказать сопротивление мобилизованные здесь же активисты правящей партии «Грузинская мечта».

На месте также мобилизованы силы полиции, которым пока удается пресечь действия оппозиции.

Акции протеста в Грузии начались 14 ноября, после того, как парламент провалил проект поправок в Конституцию, предусматривающий проведение выборов 2020 года по пропорциональной системе и с нулевым барьером. Причиной непринятия поправок оказался «бунт» мажоритариев и отказ от голосования за проект, который в 2020 году лишил бы их возможности вновь оказаться в парламенте. 18 ноября, после того, как митингующие заблокировали все входы в парламент и помешали возобновлению работы законодательного органа, полиция и спецназ с применением спецсредств разогнали участников акции, освободили входы в парламент и открыли движение по проспекту Руставели. В ходе разгона акции были задержаны 37 человек, которые обвиняются в хулиганстве и неподчинении законным требованиям полиции.

Планы по навешиванию замков и блокированию всех госучреждений оппозиция согласовала на встрече в офисе Лейбористской партии, которую провела после разгона акции у здания парламента Грузии. Масштабная акция протеста назначена лидерами оппозиции на 25 ноября.