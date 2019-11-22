Нур-Султан, , 11:10 — REGNUM Очередная встреч в астанинском формате по урегулированию военно-политического конфликта в Сирии состоится 10−11 декабря. Об этом 22 ноября заявил журналистам министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди.

«Поступила официальная нота — переговоры по Сирии на 10−11 декабря», — ответил министр на вопрос журналистов об очередном раунде межсирийских переговоров в Нур-Султане.

Как сообщало ИА REGNUM, 1−2 августа 2019 года в Нур-Султане прошел 13-й раунд переговоров по урегулированию ситуации в Сирии. В рамках встречи представители вооруженной оппозиции согласились присоединиться к режиму прекращения огня в Идлибе.

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