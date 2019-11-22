Тбилиси, , 11:09 — REGNUM Представители оппозиционных партий в Тбилиси и по всей стране перешли к новому этапу объявленной ими политической борьбы и начали предпринимать попытки блокировки офисов мажоритарных депутатов.

Осведомленное о планах оппозиции МВД мобилизовало у офисов депутатов усиленные подразделения полиции. Особую активность проявляют активисты «Европейской Грузии» (отпочковавшейся в свое время от «Национального движения» Михаила Саакашвили). Они принесли к офисам мажоритариев увесистые замки, цепи и стикеры с надписями «Опечатано» и пытаются закрыть и опечатать ими входы во все офисы депутатов по всей стране.

Между участниками этих акций и полицией, как сообщают грузинские телекомпании, уже произошло несколько инцидентов. Пока навесить замки на двери офисов депутатов оппозиции не удается.

Акции протеста в Грузии начались 14 ноября, после того, как парламент провалил проект поправок в Конституцию, предусматривающий проведение выборов 2020 года по пропорциональной системе и с нулевым барьером. Причиной непринятия поправок оказался «бунт» мажоритариев и отказ от голосования за проект, который в 2020 году лишил бы их возможности вновь оказаться в парламенте. 18 ноября, после того, как митингующие заблокировали все входы в парламент и помешали возобновлению работы законодательного органа, полиция и спецназ с применением спецсредств разогнали участников акции, освободили входы в парламент и открыли движение по проспекту Руставели. В ходе разгона акции были задержаны 37 человек, которые обвиняются в хулиганстве и неподчинении законным требованиям полиции.