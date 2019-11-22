Вашингтон, , 11:11 — REGNUM Украина получит остаток военной помощи в течение нескольких недель, заявил пресс-секретарь министерства обороны США, сообщил 21 ноября «Голос Америки».

До 1 октября 2019 года США перевели Украине $214 млн из $250 млн. Позже министр обороны США Марк Эспер получил запрос от четырёх сенаторов-демократов, обеспокоенных тем, что Украина до сих пор не получила помощь в полоном объёме.

«После всей этой публичности, сложно представить, что администрация Трампа не дает эти деньги Украине», — рассказал сенатор Дик Дурбин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Конгресс США потребовал от Пентагона объяснить, почему более $35 млн не были перечислены Украине в срок.

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