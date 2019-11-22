Эрбиль, Ирак, 22 ноября 2019, 11:06 — REGNUM Министр внутренних дел Иракского Курдистана Арбар Ахмед заявил, что правительство Южной Кореи обязалось выделить $10 млн Багдаду и Эрбилю на помощь беженцам, об этом 22 ноября он сообщил на своей странице в социальной сети Twitter.
Заявление было опубликовано после встречи с генеральным консулом Южной Кореи в Иракском Курдистане Чой Кванг-Джином.
«Мы высоко ценим гуманитарную помощь, которая может изменить ситуацию с беженцами», — подчеркнул чиновник.
Напомним, Южная Корея оказывает активную поддержку Иракскому Курдистану с 2014 года. В частности Сеул инвестирует средства в развитие образования, здравоохранения региона.
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