Тбилиси, , 11:01 — REGNUM Сегодня оппозиционная партия «Европейская Грузия» планирует «опечатать» офисы всех мажоритарных депутатов правящей партии, повесив замки на входы в бюро. В Тбилиси и регионах происходят стычки активистов с полицией, которая препятствует этой инициативе. Об этом 22 ноября сообщает «Интерпрессньюс».

Так у офиса мажоритарного бюро депутата Мамуки Мдинарадзе произошло физическое и словесное противостояние. Около офиса мобилизована патрульная полиция. На месте находятся члены «Европейской Грузии» Серго Ратиани и Ирма Надирашвили.

«Вы рабы», «Выбили людям глаза», — выкрикивали депутаты сотрудникам бюро.

Около бюро зугдидского мажоритарного депутата Мераба Кварая также шум. Представители оппозиции намерены повесить замок на входные двери бюро, но им не дают этого сделать сторонники «Грузинской мечты». На месте мобилизована полиция.

Члены «Европейской Грузии» и Объединенной оппозиции попытались «запереть на замок» офис мажоритарного бюро Михаила Кавелашвили в тбилисском районе Санзона. Правоохранители не дали участникам акции такой возможности, однако им все-таки удалось наклеить на внешний фасад здания стикеры с надписью «опечатано».

В здании Телавского муниципалитета с утра мобилизована полиция. Она не дает членам «Европейской Грузии» повесить замки на кабинет мажоритарных депутатов Гелы Самхараули и Ираклия Сесиашвили. По словам председателя телавской районной организации «Европейской Грузии» Лелы Ментешашвили, в течение дня они еще раз попытаются пройти в здание и повесить на двери замок.

Ранее члены оппозиционной партии «Европейская Грузия» и гражданские активисты в знак протеста против провала избирательной реформы повесили замок на бюро председателя парламента Грузии Арчила Талаквадзев городе Озургети (регион Гурия).

Впервые замки стали инструментом борьбы оппозиции 17 ноября, когда во время широкой акции протеста замки были вывешены на ворота в парламент Грузии. 18 ноября полиция и спецназ разогнали акцию и сняли замки. Вечером 18 ноября председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе принес цепи и замки на заседание большинства и бросил их на стол.

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