Анкара, , 11:01 — REGNUM В Сирии пойман боевик террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), который является организатором терактов в России и Германии. Об этом 22 ноября заявил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.

По его словам, турецкие военные захватили в сирийском Аазазе одного из главных террористов ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по имени Джихад ад-Дин аль-Насир Убейде.

«(Задержанный) организовал теракт в России в 2018 году, а также в немецком Гамбурге», — сказал он, добавив, что он вербовал боевиков и создал сеть смертников, а также готовил теракты и убийства с помощью ядов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в турецком Стамбуле были задержаны три террориста ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые после ликвидации их главаря Абу Бакра аль-Багдади готовили сенсационный теракт в День Республики.

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