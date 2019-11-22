В Госдуме 22 ноября прошел круглый стол, посвященный ситуации с нарушением прав и законных интересов граждан РФ и соотечественников за рубежом. В обсуждении приняли участие Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова, представители МИД России, Генпрокуратуры, Минюста, СПЧ при президенте РФ, Общественной палаты РФ, депутаты Госдумы, члены Совфеда, журналист Кирилл Вышинский, освобожденная из американской тюрьмы Мария Бутина.

Необоснованные аресты, неоказание своевременной медпомощи, судебная предвзятость, надуманные и сфабрикованные обвинения против граждан РФ за рубежом стали регулярными. Как бороться и что делать — в трансляции ИА REGNUM.