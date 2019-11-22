* ИГ — запрещённая в России организация

Москва, , 10:58 — REGNUM После военной операции, которую Турция начала в Сирии в ноябре 2019 года, на свободе оказались сотни террористов «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом в интервью РИА Новости заявил заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов.

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Точной информации о количестве сбежавших из мест заключения боевиков представитель российского внешнеполитического ведомства не привёл, однако добавил, что «по имеющейся на данный момент информации, речь идёт о нескольких сотнях» террористов.

Освободившиеся боевики могут содействовать восстановлению боевого потенциала ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), что вызывает серьёзное беспокойство у Москвы, подчеркнул замглавы МИД РФ.

«По большому счёту все это стало возможным из-за общей эскалации напряжённости в Заевфратье и в силу незаконного иностранного военного присутствия в Сирии», — прокомментировал Сыромолотов.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно заявлял о том, что военная операция «Источник мира» в Сирии может быть продолжена, если Турция посчитает это необходимым. Он подчеркнул, что Анкара не уйдёт из САР, пока «последний террорист не покинет территорию». С подобным заявлением выступил и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.