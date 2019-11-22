Эрбиль, Ирак, , 10:52 — REGNUM Посол Армении в Ираке Грачья Поладян заявил о планах его страны открыть дипломатическое представительство в Иракском Курдистане, об этом 22 ноября сообщает Kurdistan24.

«Целью моего визита является стремление развивать отношения между Арменией и Иракским Курдистаном, а также встреча с гражданами Армении, проживающими в Дахуке», — подчеркнул дипломат в комментарии изданию.

Поладян подтвердил приверженность Еревана поддержке курдской автономии, выразил благодарность за обеспечение безопасности и возможности исповедовать свою веру гражданам Армении, проживающим на территории региона.

Напомним, Армения и Иракский Курдистан имеют дружественные отношения, обусловленные фактом проживания как армян, так и курдов на территории друг друга. По данным переписи 2011 года в Армении проживает свыше 37 тыс. курдов.

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