Мюнхен, Германия, , 10:50 — REGNUM Индонезия, представленная департаментом интеллектуальной собственности министерства юстиции и прав человека, установила стратегическое партнерство с Европейским патентным ведомством (ЕПВ) в Мюнхене (Германия), сообщает Antara.

«Благодаря сотрудничеству с ЕПВ и другими патентными ведомствами мы сможем укрепить наши возможности изучения приложений и ИТ-систем для улучшения качества наших патентов и услуг», — заявил глава департамента интеллектуальной собственности Фредди Харрис.

По его словам, сотрудничество между Индонезией и ЕПВ, которое вступит в силу в течение следующих пяти лет, станет стратегическим, поскольку оно будет способствовать развитию индонезийской патентной системе для эффективности и удобства пользователей.

Между тем, председатель ЕПВ Антониу Кампинос заявил, что партнерство окажет важное влияние на процесс защиты патентов, содержащих инновации и технологии, в Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2019 года представители индонезийской диаспоры из 15 европейских стран приняли участие в общей встрече диаспоры, проходившей в Берлине.

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