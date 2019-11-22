22 ноября 2019 | Время чтения 3 мин

«Наша Сумасшедшая, спикер Палаты Общин, Психованная Нэнси Пелози...» — обратился к ней Трамп, чуть ли не в том же тоне, что и запорожские казаки к турецкому султану

Эдуард Лимонов, , 10:39 — REGNUM США — мрачная, «двубортная», тяжёлая, по моим воспоминаниям, страна, где узникам дают «срока огромные», и одновременно беззаботно-весёлая страна. Беззаботно-весёлая для тех, кто покорился ей.

Вопрос Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Я пока там жил, знал тыщи простого народа, но и двоих сенаторов, шестерых конгрессменов, массу богатых людей, десяток хулиганов, десятка два безбашенных рокеров, ставших легендами, десятка полтора профессоров университетов, трёх Нобелевских лауреатов и так далее и тому подобное.

То есть я откровенно похваляюсь, чтобы вы поняли, что страну я хорошо знал и как один из немногих знает. Ведь, скажем, посол иностранной державы, даже самый пытливый, тот знает США из окна своего лимузина. А я там на грязные низкооплачиваемые работы устраивался, в школу для мигрантов ходил, романы с польскими, румынскими, карибскими и местными американскими девками заводил, в очередях за пособием по безработице отстаивал.

Посол не знал горничную Кафи из отеля «Уолдорф-Астория», её бой-френда Пола с порезанным лицом, посол не жил на Четвёртой улице, где по утрам прогревали свои «байки» «Ангелы ада»… А я жил.

Ладно, к делу…

Трамп, конечно же, америкос из америкосов. Трамп — воплощение её вульгарности, её пронырливости, её сварливой мстительности, короче, он похож на персонажа фильма Душана Маковеева Sweet Movie, в нём американский миллиардер, сняв трусы из звёздно-полосатого флага, обнажает свой золотой член.

Фотографии внутри апартаментов Трампа дышат золотым и красным, похоже и на бордель, и на ресторан, и на музей, и на ломбард. А, вот, нашёл, на что больше всего похоже его местообитание: на внутренности ресторана «Распутин» в Париже, в котором несколько лет пела Наташа Медведева — моя жена.

Не знаете Sweet Movie режиссёра Маковеева? Хорошо, Трамп вульгарен, как Лас-Вегас, —сплошное дурновкусие. (Уж Лас-Вегас-то вы знаете?)

Чтобы понять, что там делается в США в настоящее время, вот вам перебранка Трампа с Нэнси Пелоси (или Пелози, кому как нравится) из американского источника, а то вы всё читаете российские источники. Мой источник называется Trending Politics.

Трамп и Пелоси представлены прежде всего двумя сдвинутыми фотографиями. Старик и старуха, по разному постаревшие. Если у Трампа лицо отсвечивает съеденными розовыми гамбургерами (его любимая еда), это лицо обжоры, то Пелоси щеголяет изломанными на 90 градусов вниз мощными карикатурными бровями и имеет выражение чисто вымытой старой мумии. На Пелоси зеленого цвета ожерелье на шее.

Короче: Хамбургер и Мумия.

Пелоси:

«Президент должен предстать перед комитетом и говорить, выложить всю правду, какую он хочет. Он имеет все возможности представить его дело».

Пелоси добавляет далее, что действия Трампа (в разговоре с Зеленским) «были много хуже тех, которые Ричард Никсон совершил». «В какой-то момент, — продолжает она, — Никсон проявил достаточно заботы о стране, чтобы признать, что он не может продолжать». (Пелоси имеет в виду, что уличённый в прослушивании офиса политических оппонентов Никсон ушёл в отставку.)

Пелоси также защитила доносчика, который сообщил содержание разговора Трампа и Зеленского, whistle blower, «свистун» на жаргоне американской бюрократии, и добавила: «Я позабочусь о том, чтобы он (Трамп) не досаждал Whistleblower (у). «

И действительно комитет по разведке возглавляемой Пелоси Палаты представителей Конгресса проголосовал против вызова на слушания осведомителя (whistle blower'а), чьё сообщение послужило поводом для их начала.

Трамп ответил Пелоси, что ему идея свидетельствования (перед комитетом по разведке нижней палаты Конгресса) нравится. Но вот как ответил:

«Наша Сумасшедшая, спикер Палаты Общин, Психованная Нэнси Пелози…» — обратился к ней Трамп, чуть ли не в том же тоне, что и запорожские казаки к турецкому султану. В его твиттере, Трампа.

Пелоси (или Пелози) ещё летом так высказалась о Трампе: «Я не хочу чтобы его подвергли импичменту, я хочу видеть его в тюрьме».

И действительно, Пелоси долгое время противилась началу процедуры импичмента, предлагая победить Трампа и отстранить от власти непосредственно на выборах 2020 года.

С тех пор иначе как «сумасшедшей» Трамп Пелоси не называет.

Вот какие у них нравы.