Ташкент, , 10:35 — REGNUM Вторая консультативная встреча глав государств Туркестана пройдет в Ташкенте 29 ноября 2019 года, сообщает 22 ноября агентство «УзА».

Стороны планируют обсудить вопросы расширения регионального сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной, культурно-гуманитарной и других сферах.

По результатам встречи главы Казахстана, Узбекистана, Туркмении, Киргизии и Таджикистана планируют принять итоговый документ.

Как сообщало ИА REGNUM, первая консультативная встреча глав государств Туркестана состоялась 15 марта в Нур-Султане. С инициативой подобного форума выступил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2017 года.

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