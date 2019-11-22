Нью-Дели, , 10:36 — REGNUM Первая женщина-лётчик авиации ВМС Индии лейтенант Шиванги заступит на военную службу 2 декабря 2019 года. Об этом 22 ноября сообщило индийское новостное издание «NDTV Khabar» со ссылкой на источники в министерстве обороны южноазиатского государства.

Информаторы издания подчеркнули, что 2 декабря руководство ВМС Индии выдаст Шиванги разрешение на полёты на самолётах Dornier. Шиванги поступила на службу в индийский флот в июне 2018 года. В настоящее время она завершает военную подготовку в Южном командовании ВМС Индии.

Ранее в составе ВМС Индии не было женщин-лётчиков. Тем не менее, военнослужащие женского пола выполняли функции авиадиспетчеров в ВМС Индии.