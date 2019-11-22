Бангкок, , 10:17 — REGNUM Папа римский Франциск осудил эксплуатацию женщин и детей в Таиланде, сообщает Sindonews.

«Я думаю, что слишком много женщин и детей нашего времени являются жертвами эксплуатации, разоблачения, насилия и жестокого обращения», — заявил папа римский, выступая в канцелярии премьер-министра Таиланда.

Папа римский также рассказал о судьбе беженцев, которые ведут трагическую жизнь и сталкиваются со многими бедствиями.

Издание отмечает, что около 100 тыс. беженцев из Мьянмы проживают в девяти лагерях на границе с начала 1980-х годов. Многие беженцы являются жертвами торговли людьми. Более того, число таких жертв, спасенных в Таиланде, относительно велико.

Ожидается, что после Таиланда папа Франциск отправится с визитом в Японию, где посетит Хиросиму и Нагасаки, два города, которые были подвергнуты атомной бомбардировке в 1945 году.

Напомним, число католиков в Таиланде составляет более 380 тыс. жителей при населении в 65 млн человек.

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