Вашингтон, , 10:20 — REGNUM Госдепартамент США обвинил военных Сирии в обстреле лагеря беженцев в провинции Идлиб. Данное заявление было распространено дипломатическим ведомством 21 ноября.

В заявлении Госдепа утверждается, что в результате ударов по лагерю Ках, которые якобы нанесла правительственная сирийская армия, погибли 12 человек, а также около 50 пострадали.

В дипломатическом ведомстве также добавили, что якобы имеются задокументированные случаи других нападений сирийской армии на мирных граждан при поддержке России и Ирана.

Как передавало ИА REGNUM, 20 ноября Сирийская арабская армия провела наступательную операцию в провинции Идлиб и освободила город Мушарифа Аль-Шмалия, который находился под контролем террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).