Ташкент, , 10:17 — REGNUM В Узбекистане за последние два года число получателей социальных пособий увеличилось в 1,3 раза, размер пособий возрос вдвое, внедрен порядок выплаты пенсий работающим пенсионерам в полном размере. Об этом говорилось на совещании с участием президент республики Шавката Мирзиёева и посвященного задачам в сфере социальной защиты населения.

Стоит отметить, что всего несколько лет назад в Узбекистане пенсия работающим пенсионерам не выплачивалась.

Вместе с этим, Мирзиёев раскритиковал неблагополучное положение дел в этой сфере, «о чем свидетельствует поступление за 9 месяцев текущего года в Народные приемные 36 тысяч жалоб, связанных с назначением социальных пособий».

Было указано, что отсутствуют четкие критерии отнесения к социально уязвимой категории населения и учета таких лиц, все еще не внедрены понятия «потребительская корзина» и «прожиточный минимум», являющиеся важным фактором определения размера пенсий и пособий. Ордеры, выделяемые на прохождение бесплатного лечения от социально значимых заболеваний, не всегда доходят до нуждающихся граждан.

«Схожая картина наблюдается в выделении жилья социально уязвимым слоям населения, освобождении от уплаты родительского взноса в дошкольных образовательных учреждениях. Имеются также недостатки в обеспечении жильем и работой воспитанников Домов милосердия (Детдомов), уходе за одинокими престарелыми, реабилитации лиц без постоянного места жительства», говорилось на совещании.

Президент поручил Минфину, Министерству экономики и промышленности, Госкомитету по статистике разработать порядок подсчета размеров потребительской корзины и прожиточного минимума, а также норм потребления с привлечением экспертов международных организаций. Подчеркнута важность внедрения указанных понятий после их апробации в городах и областях.

Главой государства также поручено внедрить точные критерии (индикаторы) отнесения населения к социально уязвимым слоям и назначения пособий, сформировать единый реестр получателей социальной помощи.

Преимуществом реестра будет объединение данных органов налоговой службы, внутренних дел, кадастра, самоуправления, учреждений здравоохранения, пенсионного обеспечения, по труду, а также банков и коммунальных ведомств в единую базу. В результате время на сбор документов сократится с нынешних нескольких дней до считанных часов, граждане смогут таким образом решить все вопросы, обратившись в одно ведомство.

Отмечалось, что социальная защита должна не ограничиваться лишь выплатой пособий, но и помогать нуждающимся «встать на ноги». К примеру, можно обеспечить полезным трудом 80 процентов лиц с инвалидностью, создав соответствующие их возможностям рабочие условия.

Министерству здравоохранения, Министерству занятости и трудовых отношений даны указания по пересмотру классификатора профессий по группам инвалидности и созданию дополнительных возможностей для осуществления инвалидами трудовой деятельности