Ташкент, , 10:15 — REGNUM Исполняющим обязанности ректора Международной исламской академии Узбекистана назначен Рустам Касимов, сообщили в пресс-службе министерства юстиции со ссылкой на соответствующее постановление правительства.

Отмечается, что Касимов занимает должность советника президента Узбекистана по вопросам взаимодействия с общественными и религиозными организациями. Ранее он возглавлял Академию государственного управления при президенте.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 августа 2018 года ректором Международной исламской академии Узбекистана был назначен Шухра Ёвкочев. Учебное заведение было создано 15 декабря 2017 года указом президента Шавката Мирзиёева.

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