Москва, , 10:05 — REGNUM Требования Госдепартамента США о том, что Турции необходимо избавиться от российских зенитно-ракетных систем С-400, чревато еще большими проблемами для Вашингтона. Об этом рассказал эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

«Сегодня задача США в отношении Турции — сохранить её в рамках НАТО. Если же на Турцию давить, она станет отдаляться от США в сторону России. Если они продолжат такой курс, это будет губительная и грубая ошибка», — цитирует Блохина RT.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 ноября Госдеп США заявил, что Турции следовало бы «избавиться» от ЗРК С-400 «Триумф». В противном случае американское внешнеполитическое ведомство обещает ввести санкции против Анкары. В свою очередь турецкое руководство заявило, что не изменит решения по С-400, Анкара намерена ввести в эксплуатацию купленные у России зенитно-ракетные комплексы.

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