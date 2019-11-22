Нью-Дели, , 10:33 — REGNUM Министерство иностранных дел Индии сообщило о достижении полного взаимопонимания с США по вопросу реорганизации Кашмира. Об этом 22 ноября сообщило индийское новостное издание «Патрика».

Официальный представитель МИД Индии Равиш Кумар подчеркнул, что власти Индии находятся в активном взаимодействии с американским руководством, в том числе с президентом США Дональдом Трампом и его администрацией, конгрессом США, представителями гражданского общества. По словам министра южноазиатского государства, в результате тесного общения руководства двух стран могли достичь полного взаимопонимания по вопросу реорганизации штата Джамму и Кашмир.

Напомним, что 5 августа 2019 года правительство Индии объявило об отмене статьи 370 Конституции Индии и ликвидации особого статуса штата Джамму и Кашмир с целью окончательной интеграции региона в государственную систему страны. Данный субъект федерации был разделен на две части: Джамму и Кашмир, а также Ладакх.