Пекин, , 09:56 — REGNUM Китай будет стремиться достичь первоначального торгового соглашения с Соединёнными Штатами. Такое заявление сделало министерство торговли Китая, пытаясь развеять опасения на счёт того, что переговоры между Вашингтоном и Пекином могут сорваться, пишет Reuters.

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Как заявил журналистам пресс-секретарь министерства Гао Фэн, Пекин готов работать с США, чтобы решить основные проблемы «на основе равенства и взаимного уважения», и приложит все усилия, чтобы достичь «первой фазы» сделки.

«Это соответствует интересам и Китая, и Соединённых Штатов, и всего мира», — подчеркнул Гао.

Добавим, что экономисты предупреждают, что затянувшийся торговый спор между Китаем и Соединёнными Штатами увеличивает риски для мировой экономики, нарушая цепочки поставок, препятствуя инвестициям и ослабляя доверие бизнеса.

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Как сообщало ИА REGNUM, «предварительное» торговое соглашение ожидалось ещё в середине ноября, однако так и не было заключено. На днях аналитики OANDA не исключили того, что переговоры между США и Китаем по торговой сделке могут снова провалиться.

Напомним, США и Китай продолжают торговую войну, начатую в июле 2018 года, повышая пошлины на группы товаров. Так, 2 августа 2019 года Вашингтон ввёл пошлины в размере 10% на товары из КНР объёмом $300 млрд. В ответ на это Пекин объявил о повышении дополнительных налоговых сборов более чем на 5 тыс. наименований товаров из США на $75 млрд.

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