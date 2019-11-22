Ташкент, , 09:55 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ об освобождении от должности заместителя министра внутренних дел республики по охране общественного порядка Мухиддина Жураева, сообщает 22 ноября издание «Газета.uz».

Кроме того, глава государства также уволил командующего караульными войсками МВД Узбекистана Дмитрия Пана. Отмечается, что 19 ноября премьер-министр республики Абдулла Арипов представил на совещании правительства документ об увольнении Жураева.

Напомним, 27 декабря 2018 года Мухиддин Жураев был назначен на должность заместителя министра внутренних дел. В 2016—2018 годах он работал начальником УВД Сырдарьинской области республики.

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