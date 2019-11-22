Вашингтон, , 09:52 — REGNUM Американский генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес дал интервью грузинской службе «Голоса Америки», в котором рассказал о развитии отношений Грузии и США в оборонной сфере и подчеркнул важную роль проекта глубоководного порта Анаклия. Ходжес с сожалением отметил, что в правительстве Грузии уменьшился энтузиазм в движении к членству в НАТО.

Бывший командующий войсками США в Европе принял участие в состоявшейся в вашингтонском Центре анализа европейской политики встрече, на которой обсуждались вопросы безопасности региона Черного моря и повышения роли НАТО в этом процессе.

«Грузия уже должна быть членом НАТО. Но после моего последнего визита в Тбилиси в сентябре я ощутил, что уже не чувствую того энтузиазма со стороны правительства, который чувствовался раньше. Армия все так же профессиональна и преданна, как и всегда, но, честно говоря, правительственные чиновники ослабили энтузиазм по поводу западной интеграции», — сказал он.

Одновременно генерал подчеркивает, что тема безопасности восточного фланга Черного моря и успешное завершение проекта строительства порта Анаклия взаимосвязаны. Если Анаклия будет построена, то Грузия станет экономическим порталом между Европой и Азией. Европейские компании инвестируют в Грузию. Таким образом, безопасность Грузии автоматически улучшится, поскольку все будут заинтересованы в ее защите. «Именно поэтому Россия не хочет, чтобы порт был построен».

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