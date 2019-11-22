Тегеран, , 09:52 — REGNUM Власти Ирана приняли решение восстановить доступ к интернету в столице государства, а также в ряде провинций страны, об этом 22 ноября сообщает агентство Fars со ссылкой на источник.

Ограничения были введены после начавшихся акций протеста, вызванных решением правительства повысить цены на топливо.

«Интернет постепенно восстанавливается в стране», — отмечает издание со ссылкой на источник.

Как передавало ИА REGNUM, акции протеста в Иране начались после резкого роста цен на топливо, которые поднялись в среднем на 50%. Интернет был отключен для создания помех в координации протестов манифестантами.

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