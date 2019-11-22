Лондон, , 10:03 — REGNUM Три британских депутата — Джон Виттингдейл, Полин Летем и Мик Антонив — получили ордена «За заслуги» III степени из рук премьер-министра Украины Алексей Гончарука во время его визита в Лондон. Об этом написал сам Гончарук 21 ноября на своей странице в социальной сети Facebook.

«Эти награды являются символом глубокой благодарности украинцев за принципиальную позицию в поддержку суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины, которую парламентарии подтвердили и своими действиями», — рассказал он.

Напомним, Виттингдейл возглавляет Многопартийную парламентскую группу дружбы с Украиной. Полин Летем лоббирует признание так называемого «голодомора» геноцидом, а Мик Антонив инициировал резолюцию Комитета ЕС по вопросам регионов, осуждающую «оккупацию» Крыма.

Как сообщало ИА REGNUM, украинская пропаганда утверждает, что Россия «оккупировала» Крым, игнорируя результаты референдума 2014 года, на котором большинство населения Крыма проголосовало за вхождение полуострова в состав России. Поводом для проведения референдума стал государственный переворот в Киеве.

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