Сакраменто, США, , 10:02 — REGNUM Верховный суд американского штата Калифорния признал недействительным закон, который обязывает претендентов на президентский пост раскрывать свои налоговые декларации перед участием в первичных выборах. Об этом сообщает телекомпания CNN со ссылкой на материалы суда.

Верховный судья штата Тани Кантил-Сакуэй пояснила, что информация о доходах кандидатов важна для избирателей. При этом сами избиратели должны сами решать, повлияет ли публикация деклараций или отказ от нее на итоги выборов.

Ранее законодатели Калифорнии приняли норму, обязывающую раскрывать налоговые декларации. Тем самым они рассчитывали вынудить Трампа, который намерен участвовать в новых выборах, раскрыть свои доходы. Глава местного отделения Республиканской партии Джессика Паттерсон оспорила норму в Верховном суде штата.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине ноября расширенный состав апелляционного суда в Вашингтоне одобрил принятое ранее решение того же суда, которое обязывает Трампа опубликовать декларацию о доходах.

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