Вашингтон, , 09:43 — REGNUM 21 ноября в США состоялась встреча представителей трех южнокорейских партий со спецпредставителем США по КНДР Стивеном Бигэном. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

Как ранее передавало ИА REGNUM, лидеры Современной демократической партии, партии «Свободная Корея» и партии «Справедливого будущего» отправились в США для разъяснений высокопоставленным чиновникам позиции Сеула относительно вклада страны в содержание американских войск на Корейском полуострове.

В рамках встречи, спецпредставитель по КНДР отметил, что альянс Южной Кореи и США должен быть «переработан», что может свидетельствовать о том, что Сеул будучи равным союзником Вашингтона должен уравнять сумму военных расходов. Другими словами, Бигэн отметил неизбежность увеличения доли Южной Кореи в расходах.

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