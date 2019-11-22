Ташкент, , 09:39 — REGNUM Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов посетит с рабочим визитом Ташкент 28 ноября по приглашению узбекистанского лидера Шавката Мирзиёева, сообщили в пресс-службе МИД Узбекистана.

Планируется, что стороны обсудят перспективы развития двустороннего сотрудничества, а также вопросы взаимодействия в торгово-экономической, транспортно-коммуникационной и культурно-гуманитарной сферах. Кроме того, 29 ноября Бердымухамедов примет участие во второй консультативной встрече глав государств Туркестана.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2018 года в Нур-Султане состоялась первая консультативная встреча лидеров стран Туркестана. Глава Туркмении на этом мероприятии отсутствовал.

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