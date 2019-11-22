Эрбиль, Ирак, , 09:41 — REGNUM Власти Иракского Курдистана приступили к разработке нового плана по поиску пропавших без вести курдов-езидов, об этом 21 ноября сообщает Kurdistan.ru.

Речь идет о представителях религиозной общности значительно пострадавшей от боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в 2014 году.

«Когда ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) было в Мосуле у нас был один план, после изгнания террористов из города — мы разработали другой, сейчас работаем над более эффективным планом», — отметил в комментарии изданию курдский чиновник.

Как передавало ИА REGNUM, в результате вторжения террористов в Синджар — место компактного проживания езидов — порядка 6 тыс. 500 езидов были похищены, в настоящее время удалось освободить свыше 3 тыс. 500 человек.

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