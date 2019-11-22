Вашингтон, , 09:36 — REGNUM Процедура импичмента, запущенная демократами, предоставила президенту США Дональду Трампу дополнительную возможность укрепить свои позиции, заявили сотрудник аналитического центра Atlantic Council Мэтью Берроуз и зарубежный научный сотрудник Американского института современных германских исследований (AICGS) Джулиан Мюллер-Калер в статье для издания The Hill.

«Усилия демократов, направленные на то, чтобы задействовать конституционные средства для смещения президента с занимаемой должности, лишь предоставляют Трампу дополнительные возможности для того, чтобы отвлечь внимание общественности от невыполненных обещаний и укрепить свою избирательную базу с помощью популистской риторики», — говорится в статье.

Напомним, основание для запуска процедуры импичмента послужил скандал вокруг телефонных переговоров между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Противники Трампа заявили, что Трамп стремился оказаться давление на Зеленского, чтобы убедить его начать расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера.

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