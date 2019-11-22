Вашингтон, 22 ноября 2019, 09:36 — REGNUM Процедура импичмента, запущенная демократами, предоставила президенту США Дональду Трампу дополнительную возможность укрепить свои позиции, заявили сотрудник аналитического центра Atlantic Council Мэтью Берроуз и зарубежный научный сотрудник Американского института современных германских исследований (AICGS) Джулиан Мюллер-Калер в статье для издания The Hill.
Напомним, основание для запуска процедуры импичмента послужил скандал вокруг телефонных переговоров между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским.
Противники Трампа заявили, что Трамп стремился оказаться давление на Зеленского, чтобы убедить его начать расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера.
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