Вашингтон, 22 ноября 2019, 09:29 — REGNUM Демократы оказались в «популистской ловушке» президента США Дональда Трампа, заявили сотрудник аналитического центра Atlantic Council Мэтью Берроуз и зарубежный научный сотрудник Американского института современных германских исследований (AICGS) Джулиан Мюллер-Калер в статье для издания The Hill.
Эксперты добавили, что «популистский дискурс» в США не ослабевает, особенно на фоне низкого уровня доверия общественности к способности демократических институтов решать проблемы, отметив, что Трамп продолжает изображать себя в качестве политического аутсайдера, который осушит «болото» и разберётся с коррумпированной элитой.
Напомним, в Соединённых Штатах продолжаются слушания по делу об импичменте Дональда Трампа. Американского президента обвиняют в использовании служебного положения в политической борьбе.
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