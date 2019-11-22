Вашингтон, , 09:29 — REGNUM Демократы оказались в «популистской ловушке» президента США Дональда Трампа, заявили сотрудник аналитического центра Atlantic Council Мэтью Берроуз и зарубежный научный сотрудник Американского института современных германских исследований (AICGS) Джулиан Мюллер-Калер в статье для издания The Hill.

«Страна всегда была разделена, но ещё важнее то, что в настоящий момент американцы живут в двух разных реальностях… Да, действия администрации Трампа угрожают американской демократии и подрывают репутацию страны за рубежом. Но либералы должны понять, что примерно половина Соединённых Штатов живёт в совершенно другом мире — мире, в котором Байдены связаны с коррупцией, а Трамп — это народный герой», — говорится в статье.

Эксперты добавили, что «популистский дискурс» в США не ослабевает, особенно на фоне низкого уровня доверия общественности к способности демократических институтов решать проблемы, отметив, что Трамп продолжает изображать себя в качестве политического аутсайдера, который осушит «болото» и разберётся с коррумпированной элитой.

«Запустив процедуру импичмента и не обратив внимания на провалы в политике, допущенные Трампом, его оппоненты вновь оказались в популистской ловушке, противопоставив себя тем избирателям, доверие которых они хотят завоевать. Поэтому для демократов политическая цена импичмента может оказаться непомерно высокой», — говорится в статье.

Напомним, в Соединённых Штатах продолжаются слушания по делу об импичменте Дональда Трампа. Американского президента обвиняют в использовании служебного положения в политической борьбе.

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