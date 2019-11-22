Анкара, , 09:34 — REGNUM Границы 145-километровой зоны безопасности, установленной Турцией в Сирии, нарушаются курдскими вооруженными формированиями от десяти до 15 раз в сутки. Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, передает телеканал Habertürk.

Он уточнил, что буферная зона имеет протяженность 145 км и глубину 30 км. Нарушения фиксируются и с запада, и с востока, по 10−15 в сутки. Акар добавил, что договоренности об отводе от турецкой границы курдских формирований не полностью выполнили Россия и США, однако ситуация постоянно обсуждается с российской стороной.

Как сообщало ИА REGNUM, буферная зона на севере Сирии установлена под контролем Турции и сирийской оппозиции согласно Сочинским договоренностям. Она проходит вдоль границы между населенными пунктами Тель-Абьяд и Рас-эль-Айн.

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