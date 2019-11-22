Киев, 22 ноября 2019, 09:20 — REGNUM Не существует документов, предусматривающих депортацию жителей неподконтрольной Украине территории Донбасса, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов, сообщило 21 ноября «Радио Свобода».
Чиновник прокомментировал опубликованную в СМИ скан-копию документа «О проекте государственной стратегии безопасной реинтеграции Донбасса».
Данилов также обвинил Россию в распространении фейков.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что республика ответила на украинские планы по депортации населения Донбасса интеграцией в Россию. Глава ЛНР Леонид Пасечник отметил, что ещё задолго до публикации документа, уже было ясно, что Украине от Донбасса нужны земли, ресурсы и предприятия, но не люди.
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