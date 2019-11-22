Париж, , 09:14 — REGNUM Франция стала «первой страной» в Европе по числу заявлений о предоставлении убежища, сообщает Le Figaro.

«Впервые с начала миграционного кризиса в 2015 году Франция обогнала Германию и стала первой страной по заявлениям о предоставлении убежища в Европе, что является аномалией», — заявил глава МВД Франции Кристоф Кастанер.

Известно, что правительство Франции прогнозирует рост спроса на предоставление убежища в 2019 году на 12%. Исторический рекорд в 123 тыс. просителей статуса беженца в 2018 году побит в этом году, достигнув 138 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ОЭСР, Франция, получившая около 110 тыс. заявок о предоставлении убежища, заняла 4-е место в мире в 2018 году, уступив США, Германии и Турции.

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