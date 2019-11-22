Анкара, , 10:27 — REGNUM Глава объединения независимых обществ сирийских курдов Абд аль-Азиз Таммо на панельном обсуждении на тему «Геополитические реалии и будущее Сирии», проведенном при поддержке вашингтонского отделения Фонда турецкого наследия, заявил: «Турецкая операция «Источник мира», направленная против ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Рабочей партии Курдистана и Отрядов народной обороны, признанных в Турции террористическими организациями, опиралась на совершенно правомерные основания».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Абд аль-Азиз Таммо отметил: «Турция вправе защищать собственные границы от всех террористических группировок, будь то ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), или кто-либо ещё. Рабочая партия Курдистана и Отряды народной обороны представляют для сирийских курдов угрозу, не меньшую, чем ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Рабочая партия Курдистана даже не является сирийской группировкой, ее иностранные боевики проявляют активность в нашей стране».

Представитель сирийских курдов добавил: «Между операциями Турции и возглавляемой США коалиции есть серьезная разница. Если в первом случае максимальное внимание уделяется тому, чтобы не причинить ущерба гражданскому населению, то во втором — можно вспомнить Ракку, стертую с лица земли».