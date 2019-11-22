Вашингтон, , 09:24 — REGNUM При главе Минэнерго США Рике Перри президент США Дональд Трамп никогда не упоминал про расследование в отношении сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена Хантера. Об этом министр заявил 21 ноября в эфире телеканала Fox News.

Перии заверил, что при нем также никогда не вели разговоры на данную тему и адвокат американского лидера Рудольф Джулиани, и постпред США при ЕС Гордон Сондланд.

«Если кто-то заявляет, что было по-другому, то это лишь его домыслы», — сказал глава Минэнерго.

Он также отметил, что Вашингтон вел переговоры с Киевом о необходимости борьбы с коррупцией и до того, как президентом Украины стал Владимир Зеленский. Со слов Перри, со стороны Соединенных Штатов постоянно подчеркивали, что американский бизнес не будет инвестировать свои средства на Украине, если там будет высокий уровень коррупции.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в США была запущена процедура импичмента в отношении Трампа. Его обвиняют в давлении на Зеленского, чтобы тот повлиял на возбуждение уголовного дела в отношении Хантера Байдена, который ранее входил в состав правления компании Burisma, занимающейся разведкой и добычей газа на Украине. Трамп отрицает данные обвинения.

Стоит также отметить, 20 ноября стало известно, что Генпрокуратура Украины подписала подозрение в отношении владельца компании Burisma Николая Злочевского.

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