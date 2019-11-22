Пекин, , 09:15 — REGNUM Проход американских кораблей вблизи спорных островов в Южно-Китайском море Китай расценивает как рискованные и провокационные действия. Такие провокации должны быть прекращены, заявил 22 ноября официальный представитель Южного военного округа КНР Ли Хуаминь.

Он уточнил, что 20 и 21 ноября два американских военных корабля, в том числе эсминец «Уэйн Мейер», прошли вблизи архипелага Спратли (Наньша) и Парасельских островов (Сиша). Подобные операции по «обеспечению свободы судоходства» имели место не раз, они сеяли смуту и вызывали волнения.

«Во избежание неприятностей мы призываем США прекратить подобные рискованные и провокационные действия», — цитирует Ли Хуаминь портал The Paper.

Как сообщало ИА REGNUM, спорными территориями являются Парасельские острова (Сиша) и архипелаг Спратли (Наньша) в Южно-Китайском море, о праве на них заявляют Китай, Бруней, Вьетнам, Малайзия и Филиппины.

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