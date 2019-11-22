Вашингтон, , 09:01 — REGNUM Спецпрокурор Соединенных Штатов Джон Дарем заподозрил одного из сотрудников ФБР в подделке документа, который имеет отношение к слежке за советником Дональда Трампа времен его предвыборной кампании 2016 года. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

Отмечается, что соответствующий документ касается слежки за Картером Пейджем, который во время предвыборной кампании 2016 года являлся советником предвыборного штаба Трампа.

Неназванному сотруднику ФБР могут быть предъявлены обвинения в совершении уголовного преступления, если подозрения подтвердятся. Более подробной информации не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, расследование «российского вмешательства» в выборы в США, которое почти два года проводил спецпрокурор Роберт Мюллер, так и закончилось ничем. Приписываемый команде Дональда Трампа «сговор с Москвой», в результате которого стало возможным его избрание президентом США, так и не был доказан.

Вместе с тем Мюллер считает, что вмешательство России во внутреннюю политику не прекратилось. Он утверждает, что Москва сделает «это снова» во время следующей предвыборной кампании.

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