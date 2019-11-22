Амьен, Франция, , 08:57 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон ответил на вопросы студентов об экологии в университете Жюля Верна в Амьене, сообщает Le Figaro.

«Эта мобилизация молодежи для климата нам нужна, чтобы превратить ее в действие, и чтобы она не оставалась негодованием и гневом или каким-либо катастрофическим явлением», — заявил глава государства.

По словам Эммануэля Макрона, необходимо помочь людям измениться. Использовать меньше пестицидов, вести бизнес, от которого меньше загрязнения, и в случае граждан — отдать предпочтение общественному транспорту или ездить на машине, которая меньше загрязняет окружающую среду.

«Мы должны делать это в правильном темпе, сопровождая и, следовательно, проводя социальную политику», — добавил президент Франции.

«Если мы действительно хотим этого, мы должны провести мобилизацию по климату на европейском уровне», — отметил Эммануэль Макрон, призывая «ввести углеродный налог на границах и, наконец, начать борьбу за сохранение биоразнообразия в Европе».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Францииотправился с двухдневным визитом в свой родной город Амьен, расположенный на севере страны.

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