Брюссель, , 08:56 — REGNUM Евросоюз ожидает, что Украина возобновит выплату пенсий жителям Донбасса, а также гарантирует реализацию избирательных прав, заявил глава отдела по отношениям со странами «Восточного партнёрства» Ричард Тиббельс в Брюсселе, сообщило 21 ноября издание Deutsche Welle.

«Мы думаем, что ещё есть вещи, которые Украина может сделать. А именно усилить поддержку в социальных вопросах, таких как выплата пенсий гражданам на неподконтрольных правительству территориях и избирательные права внутренне перемещённых лиц», — рассказал он.

Чиновник напомнил, что Украина пообещала принять закон об избирательных правах беженцев до конца 2019 года.

Тиббельс выразил поддержку переговорам в «нормандском формате» и заявил, что надеется на скорейшее выполнение Украиной Минских соглашений.

Напомним, граждане Украины, переехавшие с Донбасса на подконтрольную Украине территорию, лишены права голосовать ни на выборах в Верховную раду, ни на выборах в местные органы власти.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее войну в Донбассе назвали «самым старым» конфликтом в мире, поскольку треть людей, нуждающихся в помощи — пожилые люди. Украина лишила пенсий около 560 тыс. пенсионеров Донбасса.

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